Motosikletli gönüllüler, evlerinden çıkamayanlar için görev başında - ANKARA

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Federasyon tarafından, tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine destek için oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına katkı sunmak amacıyla bin gönüllü belirlendi.Gönüllü motosiklet grubu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.Gönüllüler, vatandaşların ilaç, gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerinin, hızlı şekilde adreslerine ulaştırılmasında önemli rol üstlenecek.Bu kapsamda Ankara genelinde görev yapacak 136 gönüllüden 60'ı, Çankaya Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Biriminde bir araya geldi. Görev belgelerini ve dağıtım sırasında giyecekleri tanıtıcı yeleklerini alan gönüllülere, gidecekleri adresler ve ulaştıracakları malzemeler teslim edildi.Harekete geçen gönüllü ekipler, vatandaşların taleplerine göre ihtiyaç maddelerini adreslere teslim etmeye başladı.- Diş ağrısını gönüllülerin getirdiği ilaçla giderdiGönüllüler, aciliyet taşıdığı için özellikle ilaç dağıtımında ön plana çıkıyor.Motosikletli gönüllüler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle diş ağrısını gidermek için ilaç almaya eczaneye gidemeyen Çankaya Huzur Mahallesi sakini Mustafa Berk Aslan'ın yardımına koştu.Aslan, talep ettiği ilacı alarak kapısına kadar getiren gönüllüler ve yetkililere, uygulamadan dolayı teşekkür etti.Görevi sona eren gönüllüler, yelek ve serbest dolaşım belgelerini yetkililere teslim edecek.