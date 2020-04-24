Motosikletli gönüllüler, evlerinden çıkamayanlar için görev başında

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Vefa Sosyal Destek gruplarına katkı sunmak amacıyla Türkiye Motosiklet Federasyonunca belirlenen motosikletli gönüllü grubu, göreve başladı.
Federasyon tarafından, tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine destek için oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına katkı sunmak amacıyla bin gönüllü belirlendi.
Gönüllü motosiklet grubu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.
Gönüllüler, vatandaşların ilaç, gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerinin, hızlı şekilde adreslerine ulaştırılmasında önemli rol üstlenecek.
Bu kapsamda Ankara genelinde görev yapacak 136 gönüllüden 60'ı, Çankaya Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Biriminde bir araya geldi. Görev belgelerini ve dağıtım sırasında giyecekleri tanıtıcı yeleklerini alan gönüllülere, gidecekleri adresler ve ulaştıracakları malzemeler teslim edildi.
Harekete geçen gönüllü ekipler, vatandaşların taleplerine göre ihtiyaç maddelerini adreslere teslim etmeye başladı.
- Diş ağrısını gönüllülerin getirdiği ilaçla giderdi
Gönüllüler, aciliyet taşıdığı için özellikle ilaç dağıtımında ön plana çıkıyor.
Motosikletli gönüllüler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle diş ağrısını gidermek için ilaç almaya eczaneye gidemeyen Çankaya Huzur Mahallesi sakini Mustafa Berk Aslan'ın yardımına koştu.
Aslan, talep ettiği ilacı alarak kapısına kadar getiren gönüllüler ve yetkililere, uygulamadan dolayı teşekkür etti.
Görevi sona eren gönüllüler, yelek ve serbest dolaşım belgelerini yetkililere teslim edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!