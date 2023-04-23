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Motosikletli genç kazada hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Efe Rıdvan Soy ile arkasında oturan arkadaşı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 23.04.2023 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL
Motosikletli genç kazada can verdi
DHA

Gaziantep'te, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Efe Rıdvan Soy (18) yönetimindeki motosiklet ile D.H. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Efe Rıdvan Soy ile arkasında oturan arkadaşı Bedirhan Bolat yaralandı.

Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Efe Rıdvan Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bedirhan Bolat'ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, otomobil sürücüsü D.H. gözaltına alındı.

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