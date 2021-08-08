Motosikletli çocuğun feci sonu!

İHA

Denizli’nin Kale ilçesinde, motosikletin hakimiyetini kaybedip, şarampole yuvarlanan 16 yaşındaki Ramazan Güngören, hayatını kaybetti.

Feci kaza, Kale ilçesi Uluçam Mahallesi üzerinde meydana geldi. Ramazan Güngören idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kale Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 16 yaşındaki Ramazan Gündoğdu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gündoğdu'nun ehliyeti olmadığı öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.