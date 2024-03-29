Motosikletli bir anlık dalgınlıkla dükkana daldı
Bursa'da bir kişi, motosikletin üstünde arkadaşıyla konuştuğu sırada yanlışlıkla gaz pedalına basınca dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 29.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:35
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde motosiklet sürücüsü, arkadaşının yanında durarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra motosikletin çalıştığını unutan sürücü, gaz pedalına dokununca motosikleti ile dükkanın kapısından içeri daldı.
İlginç kazada yaralanan olmazken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ