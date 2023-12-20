Motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

AA'da yer alan habere göre sürücüleri henüz belirlenemeyen plakasız iki motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletlerdeki Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Çakırca hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir