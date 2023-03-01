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Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 genç öldü, 1 çocuk yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosikletlerin sürücüleri hayatını kaybetti. Genç kızın kullandığı elektrikli motosikletteki 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

Giriş: 01.03.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
Motosikletler çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
AA

Manisa'da, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler öldü, 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Uğur Urlun (25) yönetimindeki motosiklet, Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Sıla Özcanbaz'ın (18) kullandığı plakasız sepetli elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada sürücüler ile elektrikli motosikletteki Senem Yılmazcan (11) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elektrikli motosikletin sepetinden yola fırlayan ve ağır yaralanan Senem Yılmazcan ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmazcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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