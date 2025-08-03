Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Motosikletler çarpıştı! 1 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        Motosikletler çarpıştı! 1 kişi öldü!

        İstanbul Sarıyer'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada sürücü Adem Dinç hayatını kaybetti. Olay anı anbean kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 12:07 Güncelleme: 03.08.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletler çarpıştı! 1 kişi öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıyer'de motosikletle caddede ilerleyen Adem Dinç (34), yan sokaktan caddeye çıkan Oğuzhan G. (31) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre kazada yere savrularak yaralanan 3 kişiden Adem Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Dinç, arkadaşı Cemal D. (25) ile birlikte motosikletle caddede ilerlemeye başladı. Sürücü Dinç, trafik ışıklarına geldiği sırada yan sokaktan caddeye giren Oğuzhan G. (31) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücü Dinç, arkasında oturan Cemal D. ve diğer sürücü Oğuzhan G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılardan ağır yaralanan Oğuzhan G.’yi Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Cemal D.’yi Beyoğlu’ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralı Adem Dinç’i ise Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Adem Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        Tel Aviv'de protesto
        Tel Aviv'de protesto
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Brezilya'dan Trump'a yanıt
        Brezilya'dan Trump'a yanıt
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        Habertürk Anasayfa