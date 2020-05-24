Motosikletle sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kuzene para cezası

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir motosikleti durdurdu. İncelemede, motosikletin çalıntı ortaya çıktı.

Motosikleti kullanan F.İ (17) ile arkasındaki kuzeni A.İ'ye (17) Kovid-19 tedbirlerini ihlalden, sürücüye de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan toplam 9 bin 940 lira idari para cezası uygulandı.

İki kuzen işlemleri için emniyete götürüldü.