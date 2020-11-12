Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 yaralı - BURSA

Alınan bilgiye göre, İznik-Orhangazi yolunun 2. kilometresinde, Erdin Seymen'in (42) idaresindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen Şaban Demirtaş'ın (54) yönetimindeki kamyon çarpıştı.Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü Seymen ağır yaralandı. Seymen, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Erdin Seymen, durumunun ağır olması nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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