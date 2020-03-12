Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü - MUĞLA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kaza yapan motosiklet- Kaza yapan motoksiklet sürücünün yere düşen kaskı- Kaza yapan motoksiklet sürücünün kazanın etkisiyle yere düşen ayakkabısı- Kamyon sürücüsü Adnan A.'nın kazayı polise anlatması- Kamyon sürücüsü Adnan A.'nın açıklaması

Muğla'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölüMUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.Murat Çınar (49) yönetimindeki 48 ABS 792 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı yönde seyreden Adnan A'nın kullandığı 48 UC 286 plakalı kamyona çarparak devrildi.Devrilen motosikletten yola savrulan Çınar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kamyon sürücüsü Adnan A, gazetecilere yaptığı açıklamada, dönüş yapmaya çalıştığı sırada, sağından geçmeye çalışan motosikletin aracına çarptıktan sonra devrildiğini ileri sürdü.Kamyonunu sürücüsü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.