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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!

        "7 Bela Taner" i öldürenler suçlarını itiraf etti

        İstanbul Beyoğlu'nda "7 Bela" lakaplı Tanır Şanlı'yı öldüren motosikletli saldırganlar suçunu itiraf etti. Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden Hamdullah A.'nın "Onunla eskiye dayalı bir husumetimiz vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:31
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        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
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        Beyoğlu'nda "7 Bela" lakaplı Tanır Şanlı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden şüphelilerden Hamdullah A.'nın "Aramızda eskiye dayalı bir husumet vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik" dediği öğrenildi.

        Beyoğlu'nda 7 Ağustos 2023 tarihinde Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde duran iki kişi yoldan geçen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tanır Şanlı(36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Tanır Şanlı'nın yanında bulunan Berat K. ise kolundan yaralandı. Saldırganlar ise olaydan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırganların güvenlik kamera görüntülerine ulaşılırken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği tespit edilmişti.

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        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada polis saldırganların Hamdullah A. ve Salim Ç. adlı kişiler olduğunu belirledi. Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalanan Hamdullah A. ve Salim Ç. ile onlara yardım ettiği iddia edilen Serhat D. Ve Ahmet G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliğindeki sorguları tamamlandı. Olayı Hamdullah A. ve Salim Ç.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Olay sırasında Hamdullah A.'nın motosikleti kullandığı Salim Ç.'nin de onun arkasında olduğu tespit edildi.

        Saldırı sırasında her iki şüphelinin de ateş ettiği öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden Hamdullah A.'nın "Onunla eskiye dayalı bir husumetimiz vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik" dediği öğrenildi. Polis soruşturmasında Hamdullah A.'nın daha önceden meydana gelen yaralama, kaçakçılık ve gasp olaylarından polise geliş kaydı olduğu, bir çok dosyadan mahkemeler tarafından arandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan Hamdullah A., Salim Ç. İle Serhat D. Ve Ahmet G., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.

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        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe! Haberi Görüntüle
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