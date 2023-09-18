Motosikletle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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Denizli'nin otomobilin motosiklet ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; İzmir'den memleketi Denizli'ye doğru seyir haline olan Mehmet Şandede idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Adem Gökin yönetimindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Adem Gökin motosikletiyle yola savrulurken, otomobil ise kontrolden çıkarak takla atarak yol kenarındaki mezarlığa uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 sürücünün de hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaza yerine hızlıca giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tavas İtfaiye Şubesi ekibi tarafından otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu koltuğundaki yaralı Hatice G., sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

İki sürücünün cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.