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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletiyle başka motosiklete çarptı! | Son dakika haberleri

        Sümeyye'yi öldüren kaza kamerada! Motosikletiyle başka motosiklete çarptı

        Sakarya'da Sümeyye Gençer'in kullandığı motosiklet, park halindeki bir motosiklete çarpmıştı. Feci kazada Gençer hayatını kaybederken kazanın görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:50
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        Motosikletiyle başka motosiklete çarptı!
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        Sakarya'da yavaşlayan motosiklete arkadan çarpan motosikletten düşerek otomobilin altına giren sürücü Sümeyye Gençer (20), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi.

        Sümeyye Gençer'in kullandığı motosiklet, yolun sağ şeridinde yavaşlayan K.Y. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Motosikletten düşerek sürüklenen Gençer, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kaza sonrası bölgeye ekipler gönderildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençer, hayatını kaybetti.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gençer'in kullandığı motosikletin yavaşlayan motosiklete arkadan çarptıktan sonra savrulduğu ve Gençer'in asfaltta sürüklendiği anlar yer aldı.

        Görüntülerde ayrıca diğer motosikletteki 2 kişinin de yere düştüğü, sonrasında ayağa kalktığı görüldü.

        Diğer yandan Sümeyye Gençer'in cenazesi, öğle vakti Geyve ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Sarıgazi Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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