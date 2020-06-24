Motosikletin yayaya çarpma anı kamerada - DENİZLİ

AA

Ramazan Özay yönetimindeki 20 ABS 995 plakalı motosiklet, Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Turgut'a çarptı.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özay ile yaya Turgut, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması ve yaralılara çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.