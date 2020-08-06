Motosikletin koruma kapağına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - MERSİN

Merkez Mahallesi'nde park halindeki Galip Öztürk'e ait motosikletten kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.İtfaiye ekipleri, koruma kapağını sökerek kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.Kedi yavrusu, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

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