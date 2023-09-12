Motosikletin çarptığı çocuk öldü

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Osmaniye'de motosikletin çarptığı Cemre Su Alasırt (4), yaşamını yitirdi.

Feci kaza, Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte yürüyen Cemre Su Alasırt ve annesi Suna Alasırt'a, henüz kullanıcısı öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine fırlayıp düşen Cemre Su Alasırt ağır yaralanırken, annesi Suna Alasırt hafif şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ile kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı anne kız ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Cemre Su Alasırt hayatını kaybetti.

Polis, motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı.