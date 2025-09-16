4 gündür aranan aranıyor: Motosikleti kanalda bulundu
Osmaniye'de 4 gün önce kaybolan Bekir Kurtoğlu'nun motosikleti sulama kanalında bulundu. Kayıp adamı arama kurtarma çalışmaları kanal içerisinde yoğunlaştı
Osmaniye'nin merkeze bağlı Bahçe köyünde geçen cuma günü meydana gelen olayda, Bekir Kurtoğlu'na (69) ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Daha sonra AFAD ekipleri de arama kurtarma çalışmasına katıldı. Yaşlı adamın yaşadığı köyün yakın çevresindeki sulama kanalları ve otluk alanlar arandı.
Kayıp Bekir Kurtoğlu'na ilişkin ilk iz bu sabah bulundu. Bekir Kurtoğlu'nun motosikleti, yaşadığı köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Hemite köyü yakınlarında DSİ'ye ait sulama kanalının içerisinde bulundu.
Ekipler bu gelişme üzerine arama çalışmalarını sulama kanalı içerisinde yoğunlaştırdı.