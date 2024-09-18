Motosiklet sürücüsü uygulama yapan polisi ezdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan polisin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken sürücü gözaltına alındı.
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
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Bağlık Mahallesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosiklet sürücüsü R.Y'yi durdurdu.
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Motosikletin bir anda hızlanıp çarpmasıyla yere düşen trafik polisi Yücel K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi gönderildi.
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Ambulansla özel hastaneye kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.
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Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.