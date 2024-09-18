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        Haberler Gündem Güncel Motosiklet sürücüsü uygulama yapan polisi ezdi | Son dakika haberleri

        Motosiklet sürücüsü uygulama yapan polisi ezdi

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan polisin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:56
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          Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

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          Bağlık Mahallesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosiklet sürücüsü R.Y'yi durdurdu.

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          Motosikletin bir anda hızlanıp çarpmasıyla yere düşen trafik polisi Yücel K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi gönderildi.

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          Ambulansla özel hastaneye kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

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          Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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