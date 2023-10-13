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        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

        Antalya'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:49 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:49
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        Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
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        Antalya'nın Alanya ilçesindeki kaza 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        M.Y. (26) idaresindeki kamyonet ile İbrahim Ömercikoğlu (49) yönetimindeki motosiklet, Beyreli Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömercikoğlu ve aynı araçtaki M.K. (60) ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömercikoğlu, hayatını kaybetti.

        Kamyonet sürücüsü M.Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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        #antalya haberleri
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        #motosiklet
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