Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.529,02 %-0,54
        DOLAR 41,2931 %0,05
        EURO 48,5957 %0,60
        GRAM ALTIN 4.821,75 %-0,20
        FAİZ 40,66 %-0,56
        GÜMÜŞ GRAM 54,87 %0,42
        BITCOIN 114.293,00 %0,59
        GBP/TRY 56,0077 %0,30
        EUR/USD 1,1743 %0,41
        BRENT 66,57 %-1,36
        ÇEYREK ALTIN 7.883,55 %-0,20
        Haberler Ekonomi Otomobil Motosiklet satışları 3 yılda 30 yılın toplamını aştı - Otomobil Haberleri

        Motosiklet satışları 3 yılda 30 yılın toplamını aştı

        Motosiklet Endüstri Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, son üç yılda 3 milyon motosiklet satıldığını kaydederek, bunun son 30 yılın toplamından daha fazla olduğunu bildirdi. Öztürk, motosiklet sektöründe yaşanan yüzde 24.2'lik küçülmeye rağmen üç tekerlekli araçların dikkat çekici bir büyüme yakaladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 17:20 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Satışlar 3 yılda 30 yılın toplamını aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de bireysel ulaşımda motosikletlerin payı giderek artarken, son yıllarda özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğu, düşük yakıt tüketimi, kolay park imkanı ve zaman tasarrufu sağlaması motosiklet kullanımını artıran başlıca nedenler arasında öne çıkıyor.

        Özellikle genç nüfus ve şehir içi ulaşımda pratik çözümler arayan vatandaşlar motosiklete yöneliyor. Kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte hem sıfır hem de ikinci el pazarında da hareketlilik gözleniyor.

        Motosiklet Endüstri Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, son üç yılda 3 milyon motosiklet satıldığını kaydederek, bunun son 30 yılın toplamından daha fazla olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Öztürk, "Yaklaşık 2,5 milyon yeni kullanıcı motosikletle hayatında ilk kez tanıştı. 2015'te büyük uğraşlarımız ile yeni çıkarılan kanunlarla belli segmentteki motosikletlere ulaşmayı kolaylaştırdık. 50 cc ve 4 kW altındaki elektrikli araçların B sınıf ehliyetle hemen kullanılması, zorunlu trafik sigortası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) de olmaması bu araçların tercih edilmesini sağladı. Bu sınıftaki araçların pazar payı yüzde 61 gibi çok yüksek oranda" dedi.

        Son üç yıldaki motosiklet satışlarının artışını sadece otomobil fiyatlarındaki yükseliş ve kurye taşımacılığının yaygınlaşması ile açıklamanın eksik olacağını da kaydeden Öztürk, "Toplumun ulaşım alışkanlıkları, şehirleşme, trafik yoğunluğu, yakıt fiyatları ve hatta yaşam tarzındaki değişimler gibi birçok etken bu trendi şekillendiriyor" şeklinde konuştu.

        7 AYDA 500 BİNDEN FAZLA MOTOSİKLET SATILDI

        Remzi Öztürk, 2025'in 7 ayında 526 bin 956 motosiklet satıldığının bilgisini paylaşarak, 0-250 cc aralığındaki motosikletlerin pazar payının yüzde 67, 250 cc üstündeki motosikletlerin yüzde 4 ve elektrikli motosikletlerin pazar payının ise yüzde 30 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

        Öztürk, motosiklet sektöründe yaşanan yüzde 24.2'lik küçülmeye rağmen üç tekerlekli araçların dikkat çekici bir büyüme yakaladığını anlatarak, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51'lik bir büyüme gösteren bu segmentteki araçlar, B sınıfı ehliyetle direk kullanılabilmekte, zorunlu trafik sigortası ve MTV'den muaftır. Artan maliyetler ve ulaşımda sadeleşme arayışı, kullanıcıları en kolay erişebilecekleri araçlara yönlendiriyor. İthalatı zorlaştırılan üç tekerlekli araçlar yüzde 100 yerli üretime döndü. Ülke istihdamı için güzel bir gelişme olmuşken bu ürünlere temmuzda getirilen yüzde 15 ÖTV artışı yatırım yapan üreticileri de zor durumda bıraktı" diye konuştu.

        İKİNCİ ELE TALEP AZALIYOR

        Öztürk, ikinci el satışlarına da değinerek, ikinci el piyasasında 2025'in 7 ayında 651 bin 785 aracın ikinci elde satıldığını belirtti.

        Ürün stoklarının yeterli olması ve pazardaki daralmadan dolayı ikinci el ürünlere talebin azaldığını aktaran Öztürk, ikinci el satışlarında daha çok global markaların araçlarının talep gördüğünü ve satılan araçların yüzde 85'ini 6 markanın oluşturduğunu sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Habertürk Anasayfa