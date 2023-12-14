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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Motosiklet satış yasağı: Motosikletlere getirilen 6 ay 6 bin km (6+6) satış yasağı nedir, kimleri kapsar? İkinci el motosiklet satış kararına dair detaylar - Merak Edilenler Haberleri

        İkinci el motosikletlere satış kısıtlaması getirildi! 6+6 Kuralı nedir?

        İkinci el otomobil satışları için getirilen satış kısıtlamasına motosikletler de dâhil edildi. Bu kapsamda; sıfır bir motosikletin 6 ayı veya 6 bin kilometresi dolmadan ikinci el satışı yapılamayacak. İşte, ikinci el motosiklet satış kısıtlamasına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 10:05 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:05
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        • 1

          İkinci el otomobil satışlarında uygulanan '6+6' kısıtlamasına motosikletler de dâhil edildi. Bu uygulama ile beraber; ikinci el motosiklet fiyatlarının, sıfır motosiklet fiyatlarını geçmesi önlenecek. Peki, motosikletlere getirilen '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması kimleri kapsıyor ve ne kadar süre geçerli olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          MOTOSİKLETLERE GETİRİLEN '6 AY 6 BİN KİLOMETRE' KISITLAMASI NEDİR?

          İkinci el araç satışlarına getirilen '6+6' satış kısıtlamasına motosikletler de dâhil edildi. Bu karara göre; satın alınan sıfır kilometre motosikletlerin 6 ayı veya 6 bin kilometresi dolmadan ikinci el satışı mümkün olmayacak.

          Ticaret Bakanlığı'ndan yönetmelik hakkında yapılan detaylı açıklamada, "6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların, noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına motosiklet satışlarının da dâhil edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

        • 3

          '6 AY 6 BİN KİLOMETRE' KISITLAMASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

          Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; artık motosikletler 6+6 kuralına uyularak ikinci elden satılabilecek. Bu uygulama 1 Temmuz 2024 yılına kadar devam edecek.

        • 4

          6+6 KURALI KİMLERİ KAPSIYOR?

          Araçlarla beraber motosikletlere de getirilen 6+6 satış kuralı bireysel kullanıcıları değil, ticari faaliyet yürüten firmaları kapsıyor.

          Konuya ilişkin Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, ilgili yönetmelikle ilgili şunları söyledi;

        • 5

          İkinci el kara taşıtları yönetmeliğine göre, bireysel kullanıcılar otomobilde olduğu gibi bir takvim yılı içinde 3 adet motosiklet alıp satabilir. MOTED olarak Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, bu satış sırasında bireysel kullanıcılarda kilometre veya süre şartının aranmayacağını öğrendik. Fakat, aynı yıl içinde yapılacak dördüncü motosiklet satışında ise satıcı kişi ticari bir kuruluş olarak değerlendirilecek ve noterlerde araç devrini yapması dijital olarak engellenecek.

        • 6

          6 AY 6 BİN KISITLAMASININ AMACI NEDİR?

          MOTED Genel Koordinatörü Öztürk, otomotiv gibi motosikletlerin de bir süredir yatırım aracı olarak görüldüğünü ve fiyat artışının önüne geçebilmek için Ticaret Bakanlığı'nın böyle bir kısıtlama getirdiğini belirtti.

          Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle; ikinci el motosiklet fiyatlarının sıfır modelleri geçmesi engellenerek, fiyatların düşmesi sağlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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