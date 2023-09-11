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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu ölü sayısı 3'e çıktı! - En son haberler

        Motosiklet kazasında ölü sayısı 3'e çıktı!

        Antalya'da, trafiğe kapalı yolda iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin de hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:55
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        Motosiklet kazasında ölü sayısı 3'e çıktı!
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        Antalya'da kaza, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'nin devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi.

        İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        İHA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre; Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım’ın (14) bulunduğu motosiklet ile Yusuf Koç'un (20) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

        YARALILAR YOLA SAVRULDU

        Çarpışmanın şiddetiyle yaralılar etrafa savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HELİN, MELİSA VE YUSUF CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Yusuf Koç ise sağlık ekipleri tarafından Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Yusuf Koç kurtarılamadı.

        AİLELERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Olayın ardından kaza yerinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Kazayı haber alarak gelen yakınların feryatları yürekleri dağladı.

        Helin Çınar’ın bir yakını ise cesedin üzerine kapanarak uzun sure gözyaşı döktü. Cenazeler olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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