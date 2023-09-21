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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Motosiklet kaldırıma çarptı! Lise öğrencileri ağlattı! - Manisa haberleri

        Motosiklet kaldırıma çarptı! Lise öğrencileri ağlattı!

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaldırıma çarpan motosikletteki lise öğrencileri 17 yaşındaki Kerem Faruk Türkmen ile 15 yaşındaki İlker Cura, hayatını kaybetti. Türkmen ve Cura´nın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:21
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        Motosiklet kaldırıma çarptı! Liseye gidiyorlardı!
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        Manisa'da kaza, Alaşehir ilçesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen (17), okula giderken kullandığı motosikletin kontrolünü yitirdi.

        20 METRE SÜRÜKLENDİLER

        Kerem Faruk Türkmen, 17 yaşındaydı.
        Kerem Faruk Türkmen, 17 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre motosiklet kaldırıma çarparken, Türkmen ve yanındaki aynı lisede 10'uncu sınıf öğrencisi İlker Cura (15) yola savrulup, yaklaşık 20 metre sürüklendi.

        İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

        İlker Cura, 15 yaşındaydı.
        İlker Cura, 15 yaşındaydı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

        AİLELERİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Türkmen ve Cura´nın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Acı haberi olan iki gencin aileleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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        #Manisa
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