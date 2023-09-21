Manisa'da kaza, Alaşehir ilçesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen (17), okula giderken kullandığı motosikletin kontrolünü yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre motosiklet kaldırıma çarparken, Türkmen ve yanındaki aynı lisede 10'uncu sınıf öğrencisi İlker Cura (15) yola savrulup, yaklaşık 20 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLELERİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Türkmen ve Cura´nın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Acı haberi olan iki gencin aileleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.