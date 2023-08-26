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        Haberler Gündem Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler

        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin 41 yaşındaki sürücüsü Ekrem Asker hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:47 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:47
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        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Kaza, saat 16.00 sıralarında Keşan- Enez karayolunun 2´nci kilometresinde meydana geldi.

        Enez´den Keşan yönüne gitmekte Ekrem Asker yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve yolun solundaki un fabrikasına dönüş yapmak isteyen Sevinç Ç.'nin (41) kullandığı otomobile çarptı.

        Başında kask takılı olan motosiklet sürücüsü Ekrem Asker, yaklaşık 20 metre fırlayarak düştü.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki Ece Ç. (13) ve Şenay K. (45) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ekrem Asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü Sevinç Ç. ise tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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