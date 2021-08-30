Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mahmut Atıcı idaresindeki 02 KB 656 plakalı motosiklet, Kahta-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABN 635 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi Zahide Atıcı yaşamını yitirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.