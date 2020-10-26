Motosiklet çaldıkları gerekçesilye gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 22-23 Ekim'de Bahçelievler'de iki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Ekiplerin bölgede yürüttüğü fiziki çalışma sonucu Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'taki kapalı kasa kamyonetin içerisindeki 2 çalıntı motosikleti bir iş yerine indirmeye çalışan şüpheli Hüseyin S. ve Barbaros C'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin motosikletle bir binanın önüne geldikleri, şüphelilerden birinin park halindeki motosikleti alarak kaçtığı görülüyor.2 çalıntı motosiklet sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.