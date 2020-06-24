Motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran'da Kadıköy ve Ümraniye'den 3 ayrı motosiklet çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı teknik takibin ardından çalınan motosikletlerden birinin izini sürdü. Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Bahçeler Sokak'taki bir binanın otoparkına bırakıldığı belirlenen 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Otoparkta hırsızlık olaylarının şüphelisi Serkan F. (21) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.