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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Motorlu Taşıtlar Vergisine zam geldi! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? - Merak Edilenler Haberleri

        Motorlu Taşıtlar Vergisine zam geldi! 2024 MTV tutarı

        Motorlı Taşıtlar Vergisi'ne yapılan zam oranı belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre 2024 yılında; 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu ve yüzde kaç zam yapıldı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:32
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        • 1

          2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni MTV zammına göre araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? MTV'ye yüzde kaç oranında zam geldi? İşte, 2024 Motorlu Taşıtlar Vatgesine dair tüm detaylar...

        • 2

          MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ'NE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

          Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1 Ocak 2024 yılından itibaren uygulanacak zam miktarı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak MTV tutarı 2024 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.

        • 3

          2024 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?

          Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe göre Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yüzde 58 yeniden değerleme oranında zam geldi. Böylece 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi.

        • 4

          1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. Önceki yıllardı olduğu gibi MTV'de yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırma yetkisi kullanılmayınca YDO kadar yüzde 58,46 zam yapıldı.

        • 5

          Böylece 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi. Motorsikletlerde ise 251-650 cc motorlular için 1-3 yaş aralığında MTV 1.294 TL'ye çıktı.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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