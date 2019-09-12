Motorlardaki Valf (Valve) nedir; ne işe yarar?

Bazı araçların üzerinde 8, 12, 16, 20 Valve gibi yazılar bulunmaktadır. Valve aslında valfdir. Valf ise araç motorlarında bulunan subablar olarak yer alır.

Subap nedir Ne işe yarar?

Subab silindir içerisinde bulunan pistonun hareket etmesini sağlayan ve bunun için gerekli olan yakıtı silindire bırakan ve yalnız sonunda silindir içerisindeki bulunan gazı silindirden dışarı atan silindirin uç kısmında bulunan kanallar olarak yer alır. Yakıt bırakan kanalı emme subabı gazı silindir dışına atmaya yarayan kanala ise egzoz subabı adı verilmektedir.

Egzoz subabı yakıtı silindire bırakmasından sonra yakıtın türüne uygun bir şekilde sıkıştırmak suretiyle ya da buji ile ateşleme yapmak suretiyle pistonun hareket etmesini sağlar. Yanma bittikten sonrasında oluşan gazın silindirden dışarı atılması için devreye egzoz subabı girmektedir. Bu kanallar yani subablar; pistonun hareketine uygun bir şekilde açılır ve kapanır.

Bu zaman içerisinde hem yanmak üzere olan silindire yakıt ikmali hem de yanlış yakılmış olan yakıtın silindirden atılmasını sağlar. Subablardaki zamanlamayı ve krank mili dönme hızının yarısı kadar olmuş olan krank milinden yani egzantrik milindeki çıkıntılar sayesinde oluşturur.

Araçlar Üzerinde 8, 12, 16, 20 Valve Ne İşe Yarar?

Normal olarak bir silindirde emme ve egzoz subabı olmak üzere 2 subab bulunmaktadır. Toplam olarak dört silindirli bir aracı göz önünde tutarsak toplam 8 subab olması gereklidir. Yani araç 8 valve olarak adlandırılır. Yalnız bazı otomobil firmaları aracın gücünün daha fazla olması için yakıt tasarrufu sağlamak adına subab sayılarında artış göstermiştir. 16 valve yazan 14 silindirli arabanın her türlü üzerinde iki tane egzoz iki tane emme subabı olduğu anlamına gelmektedir.

Subab Sayılarının Fazla Olması Ne Fayda Sağlar?

Subab sayısının artması ile motordaki silindirlere beslenmiş olan hava yakıt karışımı ile silindirlerden tahliye edilmiş olan egzoz gazı da daha fazla sevk ve tahliye yolu olması dolayısıyla motorun performansını ve yakıt tüketimini istenilen değerlere ulaştırılması sağlanmış olmaktadır.

Ani bir şekilde hızlanma kabiliyeti subab sayısı az olan araçlara kıyasla daha fazla olmaktadır.

Klima kullanılması sağlanan araçlarda performansı daha iyi olmasını etken olur.

Birçok açıdan fayda sağlamasına rağmen subabların 8 olmasından vazgeçmeyen birçok firma maliyet açısından bu uygulamayı tercih etmektedir.