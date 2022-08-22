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Motorinin ardından benzin fiyatına zam! 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatlarına zam mı gelecek?

Motorinin ardından benzin fiyatına zam! 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Motorin fiyatlarına peş peşe gelen akaryakıt zammı haberlerinin ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına zam geleceği ifade edildi. İşte, 22 Ağustos 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları...

22.08.2022 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Akaryakıt zammı haberleri, brent petrol ve dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmalarla birlikte gündeme geliyor. Peş peşe uygulanan son iki zammın ardından motorin fiyatı 25 lirayı aştı. Motorine gelen 1 lira 7 kuruş zammın ardından bir zam haberi de benzin fiyatından geldi. 22 Ağustos Pazartesi gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarına zam geliyor. İşte, güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

  • BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM!

    Brent petrol piyasası ve dolar/TL kurundaki hareketlilik akarykıt zammı ve indirimine neden oldu. Motorin fiyatlarında ise 77 kuruş zam uygulanırken benzin fiyatlarına ise 83 kuruş indirim yapıldı.

  • MOTORİNE İKİNCİ ZAM GELDİ!

    Benzin indirimi ve motorin zammının ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Motorin fiyatlarına 19 Ağustos Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

  • MOTORİNİN ARDINDAN BİR ZAM DA BENZİNE GELİYOR!

    Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına peş peşe uygulanan akaryakıt zammının ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 AĞUSTOS 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.03 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

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