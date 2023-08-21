Motorin fiyatlarına gece yarısı zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarındane dinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta gelen indirmin ardından bu gece gelecek zam başta araç sahip olmak üzere kamuoyunun genelinde merak ediliyor. Peki, motorin fiyatlarına ne kadar zam gelecek? İşte 21 Ağustos motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatları...