Motorine zam pompaya yansıdı! 13 Ağustos 2023 LPG, mazot, benzin fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Son zamanlarda brent petrol ve döviz kuru artışına paralel olarak üst üste gelen zamların ardından motorin fiyatı 38 TL, benzin fiyatı ise 36 liranın üstüne çıktı. Peki, Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 13 Ağustos 2023 LPG, mazot, benzin fiyatları...
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Geçtiğimiz cuma günü motorine gelen 1 lira 80 kuruş zam pompaya yansıdı. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 lira iken zam sebebiyle motorinin fiyatı iki katına çıkarak 38 lira 35 kuruş oldu. İşte 13 Ağustos 2023 LPG, mazot, benzin fiyatları...
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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 13 AĞUSTOS PAZAR
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.13 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.35 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.90TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36.63 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.83 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.15 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 36.73 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.00 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.25 TL
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BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Benzinde ve LPG'de herhangi bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor. Yeni gelişmelerle birlikte haberimizin içeriği güncellenecektir.