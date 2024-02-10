"Motorine zam mı geliyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında zama gidileceği düşünülüyor. İşte, motorin zammı ve güncel akaryakıt fiyatlarına dair her şey...