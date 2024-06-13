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        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE ZAM GELDİ! Son dakika: 13 Haziran 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

        Motorin fiyatlarına zam geldi! 13 Haziran motorin ve benzin fiyatları alış-satış tablosu

        Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında üzücü haber geldi ve motorine 1 lira 34 kuruş zam yapıldı. Küresel piyasalarda artan brent petrol fiyatları, motorine olumsuz şekilde yansıdı. İşte, 13 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 08:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 08:27
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        • 1

          Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,44 dolardan işlem görüyor. 11 Haziran günü 82,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,63 artarak 82,44 dolar oldu. Petrol fiyatlarının yükselişinde dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren veriler etkili oldu.

          Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 428 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 750 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Durum böyle olunca küresel piyasalar, yerel piyasaları da etkiledi ve motorine zam geldi. İşte, 13 Haziran 2024 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

        • 2

          MOTORİNE ZAM GELDİ!

          Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam geldi. Yani 13 Haziran 2024 itibarıyla fiyatlar zamlandı.

        • 3

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,11 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,51 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,41 TL

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,21 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,60 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,88 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,20 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,59 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 19,85 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 41,47 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,94 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,47 TL

        • 7

          AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ 15 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLADI

          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, 15 Mayıs 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

          FARKLI AKARYAKIT, TEK FİYAT

          Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

          EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

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