Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,44 dolardan işlem görüyor. 11 Haziran günü 82,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,63 artarak 82,44 dolar oldu. Petrol fiyatlarının yükselişinde dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren veriler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 428 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 750 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Durum böyle olunca küresel piyasalar, yerel piyasaları da etkiledi ve motorine zam geldi. İşte, 13 Haziran 2024 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...