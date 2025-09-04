Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle sürekli güncelleniyor. Bu sebeple güncel otogaz, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Sektör kaynaklarından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Akaryakıtta tabele bir kez daha değişti. Motorine zam geldi. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 4 Eylül 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…