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        Haberler Enerji Motorine zam geldi: İşte son fiyatlar! - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına 1.42 lira zam geldi. Zamlı fiyat pompaya bugün itibarıyla yansıdı. Son 2 ayda motorin fiyatı yüzde 82 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 08:07
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        Motorine zam geldi
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        Motorin fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı 1.42 lira yükseldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 35.29 liraya, Ankara'da 35.77 liraya, İzmir'de 35.96 liraya, Adana'da 36.23 liraya, Antalya'da 36.50 liraya, Diyarbakır'da ise ortalama 36.48 liraya yükseldi.

        Bugün benzin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.

        Son zammın ardından motorine son 2 ayda yüzde 82 zam gelmiş oldu.

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