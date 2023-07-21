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Haftasonu benzin ve motorine gelen 6 liralık ÖTV zammının ardından bugün akaryakıtta bir fiyat artışına daha gidildi.

Kur ve uluslararası fiyatlardaki artış sebebiyle motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.55 lira zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi ortalama 33.86 liraya yükseldi. Litre fiyatı Ankara'da 34.34 lira, İzmir'de 34.52 lira, Adana'da 34.80 lira, Bursa'da 34.39 lira, Diyarbakır'da 35.04 lira ve Antalya'da 35.03 liraya çıktı.