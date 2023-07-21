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        Haberler Enerji Motorine zam geldi: İşte son fiyatlar! - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına 1.55 lira zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 07:45
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        Motorine zam geldi
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        Haftasonu benzin ve motorine gelen 6 liralık ÖTV zammının ardından bugün akaryakıtta bir fiyat artışına daha gidildi.

        Kur ve uluslararası fiyatlardaki artış sebebiyle motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.55 lira zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi ortalama 33.86 liraya yükseldi. Litre fiyatı Ankara'da 34.34 lira, İzmir'de 34.52 lira, Adana'da 34.80 lira, Bursa'da 34.39 lira, Diyarbakır'da 35.04 lira ve Antalya'da 35.03 liraya çıktı.

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