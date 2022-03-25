Motorine zam geldi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geldi. 25 Mart itibarıyla motorinin litresine 1.37 TL zam geldi.

Söz konusu zam pompa fiyatına yansırken İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 23.65 TL oldu.