        Motorine zam bekleniyor! Motorine zam ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 3 Eylül 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine zam bekleniyor! Motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu nedenle araç sahipleri, LPG, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Bu kez motorine zam bekleniyor. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 3 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 10:48 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:49
        • 1

          Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle sürekli güncelleniyor. Bu sebeple güncel otogaz, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Sektör kaynaklarından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Akaryakıtta tabele bir kez daha değişecek. Motorine zam gelecek. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 3 Eylül 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        • 2

          MOTORİNE ZAM GELİYOR

          Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatına ortalama 2.05 lira zam bekleniyor.

          Motorin zammı, 4 Eylül 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

        • 3

          LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          LPG ve benzin fiyatlarında ise şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 52.89 TL

          Motorin litre fiyatı: 52.19 TL

          LPG litre fiyatı: 26.51 TL

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 52.74 TL

          Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

          LPG litre fiyatı: 25.88 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 53.68 TL

          Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

          LPG litre fiyatı: 26.40 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

          Motorin litre fiyatı: 43.48 TL

          LPG litre fiyatı: 26.33 TL

        • 8

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

