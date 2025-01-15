ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel petrol stoklarında beklenen günlük ortalama 500 bin varillik azalışın gelecek aylarda petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılayacağı öngörülüyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor. Peki, motorin zammı ne zaman geçerli olacak? İşte, detaylar...