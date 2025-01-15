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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam bekleniyor! Motorine ne kadar zam gelecek ve ne zaman pompaya yansıyacak? 15 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine zam bekleniyor! Motorine ne kadar zam gelecek ve ne zaman pompaya yansıyacak?

        Uluslararası piyasalarda brent petroldeki iniş çıkışlar nedeniyle motorine zam bekleniyor. 16 Ocak itibarıyla pompaya yansıması beklenen zamlı fiyatlar öncesinde güncel akaryakıt fiyatlarını derledik. İşte, beklenen motorin zammı ve güncel fiyatlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:58
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        • 1

          ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel petrol stoklarında beklenen günlük ortalama 500 bin varillik azalışın gelecek aylarda petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılayacağı öngörülüyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor. Peki, motorin zammı ne zaman geçerli olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR!

          Motorine 16 Ocak yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.47 TL zam bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin: 45,31 TL

          Motorin: 45,77 TL

          LPG: 26,14 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin: 45,15 TL

          Motorin: 45,66 TL

          LPG: 25,57 TL

        • 5

          ANKARA ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin: 45,86 TL

          Motorin: 46,44 TL

          LPG: 26,08 TL

        • 6

          İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L

          Benzin: 46,21 TL

          Motorin: 46,85 TL

          LPG: 25,99 TL

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