Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından açıklanan LPG otogaz, motorin ve benzin zamları araştırılıyor. EPGİS'İN 18 Ocak 2022 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre Motorin fiyatlarına 8 Ocak 2022 tari,hinde gelen 94 kuruşluk zammın ardından 52 kuruş daha zam geldi. Edinilen bilgiye göre, motorine gelen yeni zam pompa fiyatlarına yansıyacak. İşte EPGİS açıklamalarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları