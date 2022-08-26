Motorine bir zam daha geldi

Dolar kurundaki ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış pompa fiyatına yansımaya devam ediyor.

Dün yapılan 95 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 87 kuruş daha zam geldi.

Böylece motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 26.91 liraya yükseldi.

Benzine bugün zam gelmezken ortalama litre fiyatı 21.16 lirada kaldı.