Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor mu? 7 Kasım 2023 güncel LPG, mazot, benzin litre fiyatları
Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petroldeki hareketliliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam beklentileri gündemdeki yerini aldı. Son olarak motorine gelen indirimin ardından tabelalar 37,95 liraya geriledi. Bu bağlamda gözler "Motorine ve benzine zam ya da indirim var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 7 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...
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Akaryakıt fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Son olarak benzine zam gelirken; motorine ise indirim yapılmıştı. Bu kapsamda gözler "Benzine ve motorine indirim ya da zam gelecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 7 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG ve mazot litre fiyatı...
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BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz güncellenecek.
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SON OLARAK MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!
Mazot fiyatı 30 Ekim gecesinden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1 lira 57 kuruş geriledi.
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AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRA MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Akaryakıt fiyatlarına gelen ikinci indirimin ardından İstanbul Anadolu Yakasında 39,52 TL'ye satılan motorin fiyatının 37,95 TL'ye geriledi.
Ankara'da 40,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının ise 38,58 TL'den satılıyor.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,48 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,99 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,52 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,05 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,14 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,64 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,75 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL