Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları sorgulaması sıklaştı. Peş peşe gelen zamlar sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Araç sahipleri benzine ve motorine indirim ya da zam beklentisi olup olmadığını araştırıyor. İşte, 10 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları...