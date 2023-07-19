AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELECEK?

Son günlerde yaşanan dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış beraberinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini getirdi. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim geleceğine dair bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz güncellenecektir.