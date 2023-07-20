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        Haberler Gündem Motorine ve benzine zam gelecek mi? 20 Temmuz 2023 bugün güncel akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot), LPG, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Akaryakıt fiyatlarına zam mı geliyor? 20 Temmuz 2023 güncel LPG, mazot, benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak KDV artışı sonrası benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. İşte, 20 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 10:47
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        • 1

          Peş peşe gelen zamlar sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında bir zam beklentisi daha oluştu. 16 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam geldi. Gelen zamların ardından güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları araştırılması sıklaştı. İşte, 20 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları...

        • 2

          AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELECEK?

          Son günlerde yaşanan dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış beraberinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini getirdi. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim geleceğine dair bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!

          15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litrei ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

        • 4

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 TEMMUZ 2023

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,31 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

        • 5

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,37 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

        • 6

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,88 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        • 7

          İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,99 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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