LPG, motorin ve benzin fiyatları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında gözlemlenen dalgalı seyir ile birlikte akaryakıt zammı ve indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 83 kuruş indirim yapılırken motorin fiyatlarında ise 77 kuruş zam uygulanmıştı. 19 Ağustos gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş daha zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından istasyon duraklarına gidecek olan araç sahipleri güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarını araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara, izmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı...