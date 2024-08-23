Motorine indirim, LPG'ye zam geldi! 24 Ağustos benzin, motorin, LPG fiyatları
Brent petrolde yaşanan düşüş, benzine indirim olarak yansıdı. 24 Ağustos Cumartesi gece yarısından itibaren motorine indirim, otogaza ise zam geldi. Peki, "23 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine indirim mi geldi, LPG'ye zam mı geldi?" İşte 24 Ağustos 2024 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları...
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 23 Ağustos 2024 itibarıyla benzine 1 lira 45 kuruşluk indirim gelirken, 24 Ağustos tarihi gece yarısından itibaren otogaz grubunda 42 kuruşluk zam, motorin grubunda ise 91 kuruşluk bir indirim geldi. Peki, "24 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine indirim mi geldi?" İşte 24 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
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MOTORİNE İNDİRİM, OTOGAZA ZAM GELDİ!
Motorin grubuna 78 kuruşluk indirim, otogaz grubuna ise 42 kuruşluk bir zam geldi
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BENZİNE İNDİRİM!
Benzin fiyatlarına 23 Ağustos 2024 itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı tabelaya yansıdı..
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,21 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,16 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,73 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,09 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,09 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,19 TL
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ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,53 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,57 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,74 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,98 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,09 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 23,49 TL