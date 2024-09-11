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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine indirim geldi, tabela değişti! 11 Eylül 2024 indirimli motorin litre fiyatı ne kadar oldu İstanbul, İzmir, Ankara?

        Motorine indirim geldi, tabela değişti! 11 Eylül indirimli motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

        Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatlarının düşmesiyle benzin ve motorin fiyatları da etkileniyor. Bu kapsamda motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 TL indirim geldi. Peki, motorin indiriminden sonra güncel fiyatlarda son durum nedir? İşte, 11 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 08:14 Güncelleme: 11.09.2024 - 08:14
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        • 1

          Brent petroldeki düşüş, dünya çapındaki benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Son zamanlarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme motorine indirim gelmesini sağladı. Motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 TL indirim yapıldı. İşte, 11 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı...

        • 2

          MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

          11 Eylül 2024 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, motorin grubunda 1,50 TL indirim geldi.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,48 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,73 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,05 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,36 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,65 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,55 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,79 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,13 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,24 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,63 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 24,61 TL

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