Brent petroldeki düşüş, dünya çapındaki benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Son zamanlarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme motorine indirim gelmesini sağladı. Motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 TL indirim yapıldı. İşte, 11 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı...